دوري نجوم العراق (14): دهوك يستضيف القوة الجوية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نوروز مع الكرخ الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع نفط ميسان الساعة 17:00، ودهوك مع القوة الجوية الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

القاسم × كربلاء 1-0

الحدود × ديالى 1-0

الميناء × نفط البصرة 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- القوة الجوية: 28 نقطة

2- الشرطة: 26 نقطة

3- زاخو: 25 نقطة

4- الزوراء: 25 نقطة

5- النفط: 23 نقطة