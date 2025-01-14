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دوري نجوم العراق (14): دهوك يستضيف القوة الجوية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نوروز مع الكرخ الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع نفط ميسان الساعة 17:00، ودهوك مع القوة الجوية الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (14)
القاسم × كربلاء 1-0
الحدود × ديالى 1-0
الميناء × نفط البصرة 2-0

ترتيب فرق المقدمة
1- القوة الجوية: 28 نقطة
2- الشرطة: 26 نقطة
3- زاخو: 25 نقطة
4- الزوراء: 25 نقطة
5- النفط: 23 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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