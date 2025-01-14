نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (14): دهوك يستضيف القوة الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نوروز مع الكرخ الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع نفط ميسان الساعة 17:00، ودهوك مع القوة الجوية الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
القاسم × كربلاء 1-0
الحدود × ديالى 1-0
الميناء × نفط البصرة 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- القوة الجوية: 28 نقطة
2- الشرطة: 26 نقطة
3- زاخو: 25 نقطة
4- الزوراء: 25 نقطة
5- النفط: 23 نقطة