"منعتني من رؤية أطفالي".. طليق آيتن عامر يستغيث

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أكد فيه أنه يتم منعه من تنفيذ حكم قضائي يسمح له برؤية أطفاله. وكتب عز العرب في استغاثته: "استغاثة.. يتم منعي من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولادي".

وأوضح عز العرب أنه لم ير أطفاله منذ عام كامل، على الرغم من محاولاته المتكررة لرؤيتهم، إلا أن طليقته لم تسمح له بذلك. وأشار إلى أنه اضطر لرفع دعوى قضائية في هذا الصدد، وحصل على حكم قضائي، إلا أن آيتن عامر لم تنفذ الحكم.

من جانبها، كانت آيتن عامر قد صرحت في وقت سابق بأن طليقها محمد عز العرب على تواصل دائم مع أولادهما، مشيرة إلى أنه كان معهما في بداية العام الدراسي. وأضافت أن عز العرب كان مع أولادها في أول يوم من المدرسة، وأكدت أن علاقتهما بمشاريعهما العائلية لن تتأثر.

وفي وقت لاحق، نشر عز العرب عدة منشورات على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، عبر خلالها عن استيائه من موقف طليقته، مطالبًا بحق رؤية أطفاله، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سببًا في أذية أولادي ومانعهم من أبوهم وأسرته... ربنا موجود وإن شاء الله سأرى فيكم عجائب قدره وعقابه".