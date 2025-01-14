نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشربيني تهنئ شقيقها بعيد ميلاده برسالة مليئة بالمشاعر على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة تجمعها بشقيقها، وكتبت رسالة مليئة بالمشاعر والفرح بمناسبة عيد ميلاده.

وجاءت رسالة رضوى على الصورة لتظهر مدى قربها من شقيقها ودعمه لها، حيث كتبت: "كل سنة وانت طيب يا أخويا وحبيبي وظهري وسندي وكل حاجة ليه."

وأضافت في طابع فكاهي مشترك: "خلاص كبرت وتميت 40 سنة ومالكش حجة، أجوز بقى. أبوّس إيدك عايزة أشوفك لك عيال قبل ما أموت."

هذا المنشور حاز على إعجاب العديد من متابعيها ومن بينهم المشاهير مثل لجين عمران، الذين أبدوا إعجابهم برسالة الحب والدعابة التي وجهتها رضوى لشقيقها في هذه المناسبة.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، معربين عن إعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمع رضوى وشقيقها، وأشادوا بحسها الفكاهي وصراحتها المعتادة. كما تمنوا لشقيقها عيد ميلاد سعيدًا وحياة مليئة بالنجاحات والسعادة.

رضوى الشربيني، التي تُعرف بأسلوبها العفوي والمحبب لجمهورها، أكدت مرة أخرى مدى قربها من عائلتها وحرصها على التعبير عن حبها ودعمها لهم، مما يجعلها مصدر إلهام للكثيرين.