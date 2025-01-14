الكشف عن اجتماعات سعودية مع ديكو .. ما الهدف؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن محادثات جرت بين إدارة نادي برشلونة وبعض المسؤولين في الدوري السعودي، بشأن عدة لاعبين من النادي الكتالوني.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني، الأحد الماضي، في البطولة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، اجتمع مع أندية ووكلاء من السعودية، حيث أصبح واضحاً أن هذا السوق يجلب الكثير من الفوائد مستقبلا على النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن اجتماعات ديكو تعود لوجود اهتمام كبير بلاعبي برشلونة من أندية سعودية ستقدم عروضاً بالفعل في الفترة المقبلة، لكن القرار النهائي سيكون بأيدي اللاعبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قائمة اللاعبين الذين يحظون باهتمام سعودي تضم كلاً من: أندرياس كريستنسن، أنسو فاتي، دي يونج، ليفاندوفسكي ورافينيا.

وأتمت الصحيفة: “قسم من هذه الصفقات يمكن أن يشهد تقدماً، بينما بعض العمليات تبدو مستحيلة الآن مثل رافينيا الذي بات غير قابل للمس”.