الشباب السعودي يعلن رحيل لاعبه بالتراضي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 05:52 مساءً - أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقد لاعبه الكولومبي، جوستافو كويلار، بالتراضي..

وقدمت إدارة الشباب شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

ولعب كويلار 9 مباريات فقط مع الشباب في الموسم الجاري، حيث غاب عن عدة مباريات سواء للإصابة أو لأسباب فنية، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف.

جدير بالذكر، أن الشباب أعلن في يوليو/تموز 2023، ضم جوستافو كويلار، قادماً من الهلال، بعقد لمدة 3 سنوات