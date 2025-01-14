نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... شكري سرحان تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاصفة من الجدل بعد تصريحات عمر متولي: أسرة شكري سرحان تتقدم بشكوى رسمية لنقابة المهن التمثيلية

اشتعلت الساحة الفنية بخلاف مفاجئ بين أسرة الفنان الكبير شكري سرحان والفنان الشاب عمر متولي، بعدما أثار الأخير جدلًا واسعًا بتصريحاته التي انتقد فيها موهبة النجم الراحل وقلل من مكانته في تاريخ الفن المصري.

تفاصيل الأزمة

بدأت القصة عندما عبّر عمر متولي عن رأيه في أحد برامجه عبر الإنترنت، متحدثًا عن شكري سرحان بعبارات اعتبرتها الأسرة إهانة لتاريخه الفني، مما دفعها لاتخاذ خطوات رسمية لحفظ إرث النجم الكبير. وفي خطوة حاسمة، تقدمت الأسرة بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، مطالبة بمحاسبة متولي على تصريحاته التي وصفوها بأنها "غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام".

رد الأسرة على التصريحات

في بيان حاسم، أكدت أسرة شكري سرحان أن تصريحات متولي لا تعكس سوى عدم معرفة بتاريخ الفن المصري. وذكّر البيان بالإنجازات الكبيرة للنجم الراحل، مشيرًا إلى أنه كان أحد أعمدة السينما المصرية والعربية، وحصد مكانة مرموقة بفضل موهبته الفذة التي جعلته فتى الشاشة الأول لعقود طويلة.

وأضاف البيان: "شكري سرحان لم يكن مجرد ممثل عابر في تاريخ السينما، بل كان رمزًا للفن الراقي والالتزام وهو خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرج على يد أعظم أساتذة المسرح، وشارك في أعمال خالدة مثل ابن النيل، الزوجة الثانية، واللص والكلاب هذه الأعمال ليست مجرد أفلام بل إرث ثقافي وشهادة على عبقريته الفنية".

إنجازات لا تمحى

واستعرض البيان بعضًا من المحطات التاريخية في حياة شكري سرحان، منها اختياره كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية في استفتاء "100 سنة سينما"، ومشاركته في 16 فيلمًا ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وختمت الأسرة بيانها برسالة موجهة إلى متولي: "النقد حق مشروع، لكن التقليل من رموز الفن جريمة أخلاقية لا يمكن السكوت عليها نتمنى أن تعيد النظر في تصريحاتك، وأن تحترم الأسماء التي قدمت للفن المصري والعربي ما لا يمكن تعويضه".

أصداء واسعة

أحدثت الأزمة انقسامًا في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافع كثيرون عن شكري سرحان باعتباره واحدًا من أعمدة السينما المصرية، بينما طالب آخرون عمر متولي بالتراجع عن تصريحاته وتقديم اعتذار صريح للأسرة.

في ظل هذا الجدل، يترقب الجميع موقف نقابة المهن التمثيلية وما ستتخذه من إجراءات في هذه القضية التي أعادت تسليط الضوء على أهمية احترام الرموز الفنية التي ساهمت في تشكيل وجدان أجيال بأكملها.