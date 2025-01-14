نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملابس طيار.. أكرم حسني في اللقطات الأولى من مسلسل 'الكابتن' رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أكرم حسني عبر حسابه علي انستجرام، اللقطات الأولى له من مسلسل "الكابتن"، الذي يخوض به السباق الرمضاني 2025.

أكرم حسني في اللقطات الأولى من مسلسل الكابتن

وظهر أكرم حسني في اللقطات الأولي من المسلسل بزي طيار، وكتب في التعليق: "معاد الرحلة قرب.. الكابتن".

تفاصيل مسلسل "الكابتن"

ويتكون مسلسل "الكابتن" من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، والعمل من إنتاج k media المنتج كريم أبو ذكري، يشارك في بطولته النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، ويجري الاتفاق على باقي فريق العمل.

أحدث أعمال أكرم حسني

من ناحية أخرى، شارك أكرم حسني جمهورها ومتابعيها صورا من كواليس فيلم «زوجة رجل مش مهم» وذلك عبر حسابها بموقع «إنستجرام» وظهر برفقة المنتج تامر مرسي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهم يحتفلون بـ«تورتة» بدء تصوير العمل، وعلقت قائلة: «بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي (زوجة رجل مش مهم) بإذن الله».

اخر اعمال أكرم حسني

وكان اخر اعمال أكرم حسني هي مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ضمن فعاليات موسم الرياض، تدور أحداثها حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع، يشارك في بطولتها: أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، ومصطفى غريب، وبدرية طلبة، ومحمد أوتاكا، تأليف أحمد سعد والي وطه زغلول ومهاب حسين، وإخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.