انت الأن تتابع خبر للشعر الحريري الناعم أقوى بروتين يغذي ويقوي الشعر ويعالجه من التساقط بزيوت فعالة استعمليه الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقوى بروتين فرد الشعر وتنعيمه من دون الحاجة إلى مواد كيميائية، الشعر يوجد به مادة كراتين والبروتين والاحماض، وتلك المواد هامة ومخصصة لتنعيم خصل الشعر ولكن مع تعرض للعوامل الخارجية والأتربة واستخدام أدوات فرد الشعر الكهربائية من مكواة ومجفف شعر وصبغات تكون كل تلك عوامل لها دور كبير في تدمير بروتين الشعر الطبيعي ويفقدها تدريجيا ويؤدي إلى جعل الشعر جاف وهايش ومقصف، والطريقة المثالية لاستعادة شعر رونقة وجماله هو ضخ كمية من بروتين مرة أخرى في جذور الشعر حتى تنمو ناعمة وتعالج أيضا الشعر من التلف، وجمعنا لكم أقوى طريقة بروتين يمكن تجهيزها في منزل وتطبيقها على الشعر من مواد طبيعية تغذي فروة الرأس وتزيل الخلايا الميتة مما يساعد في تنعيم وعلاج الشعر.

بروتين فرد وتنعيم الشعر علاجه من تقصف والهيشان

تلك الخلطة أو الكريم الطبيعي السحري يعمل على تقوية الشعر فيغذي بصيلات الشعر ويجعله قوي ولا يتساقط بسهولة، كما أنه مرطب عالي للشعر ويجعل الشعر حيوي ويتنفس، كما أن البروتين يساعد الشعر في أن يكون كثيف وثقيل وطويل فلابد من حفظ خطوات تحضير بروتين شعر والاستمرار عليها.

بروتين الشعر بالزبادي وحمام الكريم الفعال

الزبادي بها خصائص رائعة تنظف فروة الرأس وترطبه وتصلح جفاف الشعر وتمنح نسبة كبيرة من بروتين للشعر.

احضر بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من كريم مرطب أو حمام كريم للشعر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زبادي.

تخفق البيضة مع حمام الكريم وزبادي في وعاء جيدا حتى يتكون خليط كريمي أبيض اللون.

يوزع على فروة الرأس والشعر وأطراف الشعر كله.

يلف الشعر بقبعة الاستحمام أو منشفة جافة لمدة نصف ساعة.

يشطف الشعر بعد تلك مدة بالماء وشامبو وتكرر تلك خلطة مرتين في الأسبوع.

خلطة اللوز مع العسل لعمل بروتين شعر

صفار بيضة أو اثنين.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة من اللوز مطحون ناعم.

تخفق كل مكونات مع بعضها وتوزع على الشعر جيدا وتدلك فروة الرأس بالخليط.

ثم تترك على الشعر لمدة 20 دقيقة ويشطف الشعر بالماء وشامبو والبسلم.

يكرر تلك بروتين لمدة أسبوعين مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة فرد نعومة وحيوية للشعر.

أقوى خلطة زيوت الروتين الشعر والموز والافوكادو

تلك الخلطة تحتوي على أقوى بروتين تنعيم ومغذي ومفيد للشعر، لأنها تحتوي على زيوت طبيعية تجعل الشعر ناعم وقوي مع الاستخدام المنتظم لها مرة كل أسبوع ستشعرين بالفرق ونتائج ترضي شعرك.

مكونات خلطة زيوت بروتين الشعر

نصف ثمرة موز ناضجة.

نصف ثمرة افوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

نصف موزة ناضجة

طريقة تحضير والاستخدام