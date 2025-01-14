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الدوري الإيطالي: أتلانتا يستقبل ميلان

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، مباراتان مؤجلتان من الجولة التاسعة عشرة في الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي كومو مع ميلان الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب في المباراة الثانية أتلانتا مع جوفنتوس الساعة 22:45.

ويتصدر فريق نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 47 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 43 نقطة، أتلانتا بـ 42 نقطة، لاتسيو بـ 36 نقطة، جوفنتوس بـ 33 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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