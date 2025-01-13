بالأسماء.. القائمة كامله لـ أبطال مسلسل المداح 5 رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك حمادة هلال في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل المداح الجزء الخامس، والذي يعد واحدًا من أهم الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في رمضان 2025.

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

وتضم قائمة أبطال مسلسل المداح 5: «حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد»، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح.

قصة مسلسل المداح 5

يستأنف حمادة هلال مسلسل «المداح»، في الموسم الخامس، حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه على التغلب عليهم والتخلص من شرورهم وسط العديد من التطورات المختلفة، شهد خلق أحداث جديدة ومختلفة وبعيدة عن الملل، فضلًا عن وجود شخصيات جديدة.

اخر اعمال حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان، وايضا طرح أغنية «ياريت أهالينا ماربونا» من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات اغنية أغنية «ياريت أهالينا ماربونا»

"ياريت أهالينا ما ربونا، ياريتهم كانوا حتى سابونا، ف قلوبنا لو حتة قسوة، أهو نأذي بيها اللي أذونا، ربونا ب لأ عيب ما يصحش، سابونا في عالم متوحش، وبقول بأمانة وعن نفسي، جربت أتحمل ما ارتحتش، ياريت أهالينا ما ربونا، ياريت أهالينا ما ربونا، ياريتهم كانوا حتى سابونا، في قلوبنا لو حتة قسوة، أهو نأذي بيها اللي أذونا، معقوله نشوف الناس ديه، قاسية وقلوبها مغبية، وقادرين نغلبها وفي الأخر، نعاملهم برضه بتربية، حتى اللي نقول دول حبايبنا، حطوا الفهلوة في الشوق والهوى، لف ودوران بيلاعبونا، قال كدة قال ايه، بيحبونا، ياريت اهالينا ما رابونا، ياريتهم كانوا حتى سابونا، ف قلوبنا لو حتة قسوه، أهو نأذي بيها اللي أذونا، ربونا ب لأ عيب مايصحش، سابونا في عالم متوحش، وبقول بأمانه وعن نفسي، جربت أتحمل ما ارتحتش".