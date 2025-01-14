الدوري الألماني (17): آينتراخت يلاقي فرايبورغ

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، أربع مباريات في انطلاقة منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلتقي هولشتاين كيل مع بوروسيا دورتموند الساعة 20:30، وباير ليفركوزن مع ماينز الساعة 22:30، وفولفسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وآينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ بنفس التوقيت.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 39 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 35 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 30 نقطة، لايبزيج بـ 30 نقطة، وماينز بـ 28 نقطة.