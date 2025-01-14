الدوري التركي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

قونيا سبور × فنربخشة 2-3

جوزتبه × قاسم باشا 5-0

سيفاس سبور × ألانيا سبور 1-1

طرابزون سبور × أنطاليا سبور 5-0

غازي عنتاب × أضنة ديمر سبور 1-0

إسطنبول باشاك شهير × غلطة سراي 1-2

قيصري سبور × سامسون سبور 0-1

هاتاي سبور × تشايكور ريزا سبور 1-2

بشكتاش × بودريم سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 50 نقطة

2- فنربخشة: 42 نقطة

3- سامسون سبور: 36 نقطة

4- جوزتبه: 31 نقطة

5- أيوبسبور: 30 نقطة

6- بشكتاش: 30 نقطة