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الدوري التركي (19)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

قونيا سبور × فنربخشة 2-3
جوزتبه × قاسم باشا 5-0
سيفاس سبور × ألانيا سبور 1-1
طرابزون سبور × أنطاليا سبور 5-0
غازي عنتاب × أضنة ديمر سبور 1-0
إسطنبول باشاك شهير × غلطة سراي 1-2
قيصري سبور × سامسون سبور 0-1
هاتاي سبور × تشايكور ريزا سبور 1-2
بشكتاش × بودريم سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 50 نقطة
2- فنربخشة: 42 نقطة
3- سامسون سبور: 36 نقطة
4- جوزتبه: 31 نقطة
5- أيوبسبور: 30 نقطة
6- بشكتاش: 30 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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