نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث، إيجابيا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل كول بالمر نجم فريق تشيلسي، في الدقيقة 13 من الشوط الأول، بتمريرة من نيوكلاس جاكسون.

وأحرز جاستن كلويفرت مهاجم فريق بورنموث، هدف التعادل في الدقيقة 50 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

ثم أضاف في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، أنطوان سيمنيو الهدف الثاني لصالح بورنموث، بأسيست من كريستي.

وسجل في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع، ريس جيمس نجم فريق تشيلسي، هدف التعادل الثاني