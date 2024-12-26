بتول الحداد تنضم لأبطال مسلسل "وتقابل حبيب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أنضمت الفنانة بتول الحداد إلى أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

وجمعت مشاهد بين بتول الحداد والنجمة ياسمين عبد العزيز في أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز لأنها الفنانة المفضلة لها.

الفنانة بتول الحداد

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمب، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة. من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

والجدير بالذكر إن تعيش بتول الحداد انتعاشة فنية قوية وذلك بعد نجاحها في مسلسل "برغم القانون" بتجسيدها دور تهاني.

ومن ناحية أخرى تستأنف حاليًا تصوير مشاهدها أيضًا في أحداث مسلسل "تليجراف" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2025، وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

كما تستعد بتول الحداد لبدأ تصوير مسلسل "ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، غفران محمد، تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: إبراهيم فخر، إنتاج: مها سليم.



يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة كلًا من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.