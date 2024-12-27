انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان!! إذا ظهرت هذه الأعراض على جسمك فتوجه فوراً إلى أقرب مستشفى قبل أن تصاب بانفجار "الزائدة الدودية" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما هي علامات انفجار الزائدة الدودية؟ وكيف يتم التعامل معها عند الشك في التهابها؟نريد أن نؤكد في البداية أن المعلومات الواردة هنا هي للإرشاد فقط ولا تغني عن استشارة الطبيب إذا كنت تشعر بألم في البطن أو تشتبه في إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية، يجب عليك الاتصال بالطوارئ فورًا.

التهاب الزائدة الدودية

هو حالة طبية تحدث عندما تلتهب الزائدة الدودية، وهي عضو صغير وضيق يتراوح طوله بين 5 إلى 10 سم ومتصل بالأمعاء الغليظة في الجزء السفلي من البطن الأيمن، حيث يتم تكوين البراز، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

ما هي أسباب التهاب الزائدة الدودية؟

الأسباب الدقيقة لالتهاب الزائدة الدودية غير معروفة بالكامل ولكن في الكثير من الحالات، يحدث التهاب الزائدة نتيجة انسداد مدخل الزائدة، وهو ما يمكن أن يكون بسبب براز صلب، ديدان، أو جسم غريب هذا الانسداد يؤدي إلى التهاب وتورم، ما يزيد الضغط داخل الزائدة وقد يتسبب في انفجارها.

نظرًا لأن أسباب التهاب الزائدة الدودية غير مفهومة تمامًا، فإنه لا يوجد طريقة مضمونة للوقاية منها يمكن أن يصاب أي شخص بالتهاب الزائدة الدودية في أي مرحلة عمرية، ولكنها أكثر شيوعًا بين الشباب في الفئة العمرية بين 10 و 20 عامًا.

ما هي أعراض التهاب الزائدة الدودية؟

تتعدد أعراض التهاب الزائدة الدودية، أبرزها:

ألم يبدأ حول السرة أو في منتصف البطن، ويكون خفيفًا في البداية ثم يزداد شدة.

الألم ينتقل عادة إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن، حيث تقع الزائدة.

الألم يتركز في نقطة معينة تسمى “نقطة ماكبرني” (McBurney point)، وهي تقع فوق الزائدة مباشرة.

الألم يزداد سوءًا عند المشي أو السعال أو الضغط على المنطقة المتأثرة.

ارتفاع درجة الحرارة (حمى).

غثيان وقيء.

إسهال أو براز صلب.

فقدان الشهية.

قشعريرة.

ما هي علامات انفجار الزائدة الدودية؟