انت الأن تتابع خبر علاجات منزلية مذهلة!!.. خمسة مشروبات سحرية للتخلص من الكحة نهائياً.. موجودة في كل مطبخ...ياريتني عرفتها من زمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السعال الليلي الشديد ليس مجرد عرض مؤقت، بل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جودة النوم والصحة العامة عندما يتحول الليل إلى ساعات مليئة بالسعال المتكرر، يصبح الشخص عرضة للتعب والضعف الجسدي.

وفي هذا السياق

قدم خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس، في تصريحات خاصة، مجموعة من الحلول الطبية الطبيعية والشاملة التي تساعد في التخلص بشكل فعال من هذه المشكلة المزعجة.

مشروبات مفيدة للتخفيف من الكحة

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يجعله مثاليًا لتهدئة الحلق والتخفيف من الكحة يساعد شاي الزنجبيل الدافئ في التخلص من المخاط المتراكم في الصدر والرئتين يمكنك إضافة ملعقة أو اثنتين من العسل بدلاً من السكر إلى كوب الزنجبيل، حيث أن العسل غني بمضادات الأكسدة ويسهم في فتح الشعب الهوائية.

شاي الزعتر

يعتبر الزعتر علاجًا فعالًا للكحة، خاصة الجافة منها، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تهدئ التهابات الجهاز التنفسي وتساهم في زيادة الشعور بالراحة لتحضير شاي الزعتر، اغلي ملعقتين من أوراق الزعتر في كوب من الماء لمدة عدة دقائق، ويمكنك تحليته بالعسل.

مشروب النعناع

يعد النعناع من المشروبات المشهورة في علاج الكحة بفضل احتوائه على مادة المنثول، التي تساعد في تذويب البلغم وتسهيل خروجه من الجهاز التنفسي أثناء السعال.

شاي الكركم

يعتبر الكركم غنيًا بمادة الكركمين التي تساهم في محاربة الالتهابات والأكسدة يساعد شاي الكركم في تخفيف الكحة بشكل فعال لتحضيره، اغلي ملعقة من الكركم في كوب من الماء، ثم أضف العسل للتحلية، ويمكنك إضافة ملعقة من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص الجسم للكركمين.

عصير الأناناس