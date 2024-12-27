العالم اليوم - إطلاق حملة لملاحقة "بقايا نظام الأسد" في ريف حماة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الجمعة، إطلاق حملة أمنية واسعة في ريف حماة الغربي، لملاحقة من وصفتهم بـ"بقايا نظام الأسد".

وتؤكد الإدارة أن مثل هذه الحملات تهدف إلى "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد".

وشنت الإدارة حملات مشابهة في مناطق متفرقة من سوريا، بما في ذلك منطقة الساحل غربي البلاد، معقل الطائفة العلوية.

وكانت الإدارة أعلنت في وقت سابق من الجمعة، اعتقال "شخصيات كبيرة من بقايا نظام الأسد ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري".