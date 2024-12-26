جلفار تبيع دياب تك لتصنيع المواد الأولية للإنسولين البشري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع (جلفار)، بيع شركة دياب تك ذ.م.م، وهي شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لشركة جلفار، مختصة بتصنيع المواد الأولية للإنسولين البشري.

وتوقعت الشركة إتمام الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك يتوقف على استحصال الموافقات من الجهات المعنية، فيما لم يتم الإفصاح عن الجانب المشتري، ولا عن حجم الصفقة التي قالت إنها ستسدد نقداً، ولكن «جلفار» قالت إن «دياب تك» تمثل 12.6% من أصول الشركة الموحدة.

وقالت «جلفار» إنها ستستمر في تركيز جهودها على قطاع السكري، وتعزيز محفظة الأنسولين الخاصة بها بهدف توفير حلول علاجية جديدة للمرضى في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تسعى الشركة للإطلاق المنتظر لجيل جديد من نظائر الأنسولين في المنطقة، ومن المتوقع أن يتوافر البديل الحيوي جلارجن Glargine في الأسواق بحلول عام 2025.

اتفاق طويل الأجل

وفي إطار هذه الصفقة، أَبرمت جلفار اتفاقاً طويل الأجل مع شركة «دياب تك» لتوريد المواد الأولية للإنسولين البشري، لتصنيع الأدوية النهائية داخلياً وكذلك لشركائها المرخصين.

تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية جلفار للتخارج من الأنشطة غير الأساسية، والتركيز على مجالات نمو المحفظة المستقبلية، حيث ستستثمر الشركة جزءاً من عائدات التخارج في تطوير منتجاتها الدوائية المتخصصة، والتي تضم أكثر من تسعين منتجاً في مراحل التطوير المختلفة.

55 منتجاً جديداً

وتسعى جلفار إلى مواصلة تطوير وإطلاق منتجات وعلاجات جديدة مبتكرة، حيث حصلت في عام 2023 على موافقة تسجيل 55 منتجاً جديداً في أسواق مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: «يعد التخارج من شركة دياب تك ذ.م.م خطوة أخرى في استراتيجية جلفار للتخارج من الأصول غير الأساسية وخلق قيمة لمساهمينا. حيث نجحت جلفار في الفترة الأخيرة، من تحقيق تقدم ملحوظ في تقديم حلول الرعاية الصحية عالية الجودة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وقال الدكتور باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار: «هذه الصفقة تتيح لنا التركيز على أنشطتنا الأساسية في تصنيع الأدوية وتسويقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما سنواصل توسيع إرثنا الطويل في إنتاج الإنسولين البشري. كما ستدعم عائدات التخارج استثمارات جلفار في توسيع محفظة منتجات السكري والتقنية الحيوية المتخصصة حيث تُعد منتجات الإنسولين جزءاً أساسياً في محفظة علاجات السكري لدى جلفار، ونحن في طريقنا لإطلاق البديل الحيوي من جلارجين في العام المقبل».