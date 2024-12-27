كاساس: أفضل مواجهة السعودية بفرصة واحدة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - تحدث خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، عن مواجهة المنتخب السعودي، غداً السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “سبق أن ذكرت في المؤتمرات السابقة أن وقت البطولة القصير يجعل عملية استشفاء اللاعبين وتحضيرهم صعباً، وليس بالطريقة التي نرغب بها، وسنحاول مع آخر تدريب لنا اليوم التركيز والتحضير الجيد لمواجهة الغد ضد السعودية”.

وأضاف: “بكل تأكيد البطولة فرصة للاعبين الشباب، وجميع المباريات مناسبة لظهورهم، ونحاول دفع لاعبين شباب، لكن بسبب ضغط الجماهير و رغبات الفوز تجعل من الصعب علينا زجهم، لذلك نحن مع كل مباراة نعمل على مزيج من الخبرة و الشباب، ونخلق قدر الإمكان التوازن في صفوف الفريق”.

وعن خيبة أمل الجماهير بعد الخسارة أمام البحرين، أكد كاساس : “إن المباراة كانت محبطة لنا، وأحياناً أغلب المنتخبات تمر بأوقات صعبة، لكننا لا نحاول أن نخلق الأعذار من حيث غيابات بعض اللاعبين، وما بين إصابات وتعرض بعض إلى وعكات صحية، وعلى أي حال نحن نواجه غداً واحداً من أفضل منتخبات المنطقة”.

ووواصل: “مواجهة السعودية بفرصة واحدة أنا شخصياً أُفضل هكذا نوع من الضغوطات، وهو أمر طبيعي، وعلينا التعود على هكذا ضغوطات، خصوصاً أن الضغط سيكون مختلفاً في تصفيات كأس العالم، وعلى اللاعبين التعود على هكذا سيناريوهات”.

وعن تقييمه للمستوى الفني للبطولة، أوضح: “إن جميع المنتخبات مرشحة للظفر باللقب، حيث أن المجموعة الأولى كل المنتخبات فيها تمتلك فرصة التأهل، و لكني أرى لغاية الآن أن البحرين هم الفريق الأفضل و الأقوى في البطولة”.

وعما إذا كان يخشى الإقالة في حال الخروج من البطولة، أفاد: “إن هذا الأمر عائد إلى أسرة الاتحاد العراقي لكرة القدم، والسؤال يوجه إليهم وليس لي”.

وأتم: “الانتقاد أمر طبيعي، وأخبروني قبل المجيء إلى العراق أن الجماهيرَ صعبة بسبب الضغوطات المستمرة والمطالبة بالفوز دائماً، أنا متفهم لكل ذلك لكنني أجد أن خلال مسيرتي لم أتعرض للخسارة سوى ثلاث مرات خلال عامين في مشواري مع المنتخب العراقيّ، و هذا أمر أجده جيداً، و بكل الأحوال أنا أحاول الفوز في كل مباراة وإسعاد الجماهير”.

ويمتلك المنتخب السعودي 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، صاحب المركز الثالث.