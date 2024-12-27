استقبل العام الجديد بمنظور مختلف: اكتشف قوة “قائمة الأمنيات العكسية”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

مع اقتراب نهاية كل عام، يبدأ الكثيرون بالتفكير في أهدافهم وتطلعاتهم للعام الجديد، ويكتبون قوائم الأمنيات المعتادة. لكن هل فكرت يومًا في تجربة “قائمة الأمنيات العكسية”؟ هذا المفهوم الجديد يُقدم طريقة مبتكرة للتفكير في أهدافك وتحقيقها، من خلال التركيز على ما تُريد تجنبه بدلًا مما تُريد تحقيقه. في هذا المقال، سنشرح مفهوم “قائمة الأمنيات العكسية” وكيف يُمكن أن تُساعدك على تحقيق أهدافك بطريقة فعّالة.

ببساطة، بدلًا من كتابة قائمة بما تُريد تحقيقه في العام الجديد، تكتب قائمة بما تُريد تجنبه. تُركز هذه القائمة على العادات السلبية، وأنماط التفكير الضارة، والمواقف التي تُريد الابتعاد عنها. على سبيل المثال:

بدلًا من كتابة “أريد أن أقرأ 50 كتابًا”، اكتب “أريد أن أتجنب إضاعة وقتي على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مُفرط”.

بدلًا من كتابة “أريد أن أُصبح أكثر صحة”، اكتب “أريد أن أتجنب تناول الوجبات السريعة بشكل مُنتظم”.

بدلًا من كتابة “أريد أن أُحسن علاقاتي الاجتماعية”، اكتب “أريد أن أتجنب الانخراط في نقاشات سلبية أو جدالات عقيمة”.

تُقدم هذه الطريقة عدة فوائد:

التركيز على السلوك: تُساعدك على التركيز على السلوكيات الفعلية التي تُعيقك عن تحقيق أهدافك.

الوعي الذاتي: تُعزز الوعي الذاتي من خلال تحديد العادات السلبية التي تُريد تغييرها.

التحفيز: يُمكن أن يكون تجنب الأمور السلبية مُحفزًا قويًا، حيث يُشعر الشخص بالمسؤولية تجاه الابتعاد عن هذه الأمور.

الواقعية: تُساعد على وضع أهداف واقعية وقابلة للتطبيق، من خلال التركيز على تغيير السلوكيات اليومية.

الامتنان: تُساعدك على تقدير ما لديك بالفعل، من خلال التركيز على ما تُريد تجنبه من أمور سلبية.

التفكير العميق: خصص وقتًا للتفكير بعمق في العام الماضي، وحدد الأمور التي لم تكن جيدة أو التي تُريد تغييرها.

كتابة القائمة: اكتب قائمة بالأمور التي تُريد تجنبها في العام الجديد. كن مُحددًا قدر الإمكان.

مراجعة القائمة: راجع القائمة بشكل دوري خلال العام، وقيم مدى التزامك بها.

التركيز على الإيجابيات: بدلًا من التركيز على السلبيات، حاول تحويلها إلى أهداف إيجابية. على سبيل المثال، إذا كتبت “أريد أن أتجنب الكسل”، يُمكنك تحويلها إلى “أريد أن أكون أكثر نشاطًا وإنتاجية”. للتطبيق

تُعتبر “قائمة الأمنيات العكسية” أداة قيّمة للتفكير بمنظور مختلف في أهدافك للعام الجديد. من خلال التركيز على ما تُريد تجنبه، يُمكنك تحقيق تغييرات إيجابية في حياتك وتحقيق أهدافك بطريقة أكثر فعالية. جرّب هذه الطريقة واستقبل العام الجديد بتفاؤل واستعداد للتغيير.