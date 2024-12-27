مهند علي: مباراة السعودية مصيرية بالنسبة للمنتخب العراقي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - تحدث مهند علي، مهاجم المنتخب العراقي، عن مواجهة المنتخب السعودي، غداً السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي.

وقال مهند في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “هدفنا واحد وهو التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي”.

وتابع: “مباراة السعودية مصيرية لنا، وسنقدم كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي”.

وأتم: “سنبذل كل الجهد لتحقيق الفوز على السعودية”.

ويمتلك المنتخب السعودي 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، صاحب المركز الثالث.