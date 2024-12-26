القاهرة - محمد ابراهيم - بعد مشاركتها في "الحب كله".. حاتم صلاح يدعم مي عز الدين متمنيًا لها التوفيق

وجه الفنان حاتم صلاح رسالة خاصة للنجمة مي عز الدين عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وجاء ذلك تزامنًا مع الإعلان عن مشاركتها في مسلسل "الحب كله" مع الفنان آسر ياسين ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشر حاتم صورة تجمعه بمي عز الدين، معلقًا: "نجمة النجوم مي عز الدين، مستني أشوفك جدًا في رمضان في مسلسل الحب كله، حمد الله على سلامتك، وربنا يصبر قلبك، وبإذن الله تكسري الدنيا في رمضان 2025".

منشور الفنان حاتم صلاح



تفاصيل مسلسل "الحب كله" لمي عز الدين

مي عز الدين تعود إلى جمهورها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "الحب كله"، بعد فترة غياب بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها إثر وفاة والدتها في نوفمبر الماضي، والتي أدت إلى دخولها المستشفى وتوقف نشاطها الفني مؤقتًا، عودة مي تأتي بعد تخطيها هذه المحنة لتشارك في عمل جديد يُنتظر أن يكون من أبرز مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل.



المسلسل، الذي يحمل توقيع المخرج تامر محسن، يتكون من 15 حلقة ويُعرض في النصف الأول من رمضان، العمل ما زال في مرحلة التحضير النهائية، حيث يواصل المخرج اختيار باقي فريق الممثلين، ويضم طاقم العمل حتى الآن كلًا من آسر ياسين وأشرف عبد الباقي ودياب إلى جانب مي عز الدين، ليقدموا قصة درامية مميزة بانتظار الجمهور.



آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "سوق الكانتو"، وهو مسلسل دراما مصري عرض في السباق الرمضاني 2023، بالإضافه إلى إنها ظهرت ضيفة شرف في مسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام في السباق الرمضاني 2024.



قصة مسلسل "سوق الكانتو"

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.



طاقم عمل مسلسل "سوق الكانتو"

يشارك في بطولة المسلسل أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، وعدد آخر من الفنانين.