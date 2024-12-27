انت الأن تتابع خبر لكل عروسة كريم تفتيح الجسم طبيعي ومجرب لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم تفتيح الجسم طبيعي لتبيض المناطق الداكنة، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة خطيرة وهي؛ الأماكن الداكنة التي تتسبب في الكثير من المواقف المحرجة والقلق وخاصة للفتيات المقبلات على الزواج، بالإضافة إلى ذلك تعاني الكثير من السيدات المتزوجات من ظهور أماكن داكنة بالجسم وخاصة في منطقة العانة، نتيجة لتغيرات الهرمونات اثناء الحمل، وما بعد الولادة، علاوة على ذلك سوف نقدم لكي أفضل وأقوى وصفة لتفتيح الجسم وللحصول علي التفتيح يتوجب عليكي المداومة على هذه الوصفة والتحلي بالصبر حتي تحصلي علي التفتيح المطلوب.

كريم تفتيح الجسم طبيعي من الأرز والزبادي

2 ملعقة كبيرة أرز مطحون

1 ملعقة صغيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض

⅛ ملعقة صغيرة عصير ليمون

في إناء

ضعي كلاً من العسل الأبيض والأرز والزبادي بالإضافة إلى الليمون حتي يتكون خليط كريمي، ويتم تقليب الخليط جيداً، ثم وضع الخليط علي الاماكن الداكنة لمدة 25 دقيقة، ثم غسل تلك المناطق بالماء الفاتر، ونتيجة لذلك يتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعياً، حيث يحتوى العسل علي فيتامين “سي” والزنك وفيتامين “د” الذي يغذي البشرة، بالإضافة إلى الزبادي الذى يعمل علي ترطيب البشرة، ويحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى الليمون الذي يعمل مقشر للجلد الميت.

كريم تبيض الجسم من الفازلين وزيت الزنجبيل

2 ملعقة صغيرة فازلين

2 ملعقة كبيرة أرز مطحون

⅛ ملعقة صغيرة زيت الزنجبيل

اخلطي الفازلين مع الأرز والزيت،

ومن ثم يتم توزيعه على الاماكن الداكنة جيدًا، بالإضافة إلى ترك الماسك لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك غسل الاماكن الداكنة بالماء الفاتر، وفي نفس السياق يتم تكرار ذلك الماسك مرتين اسبوعياً، حيث يعمل الفازلين على ترطيب وتنعيم الجسم

الترمس والزبادي لتبيض المناطق الداكنة

3 معالق صغيرة زبادي

4 معالق كبيرة ترمس مطحون

يتم خلط المكونات جيداً حتى الحصول على قوام كريمي

وبالمثل وضع الكريم على المناطق الداكنة لمدة 30 دقيقة، ثم غسل المنطقة بالماء الفاتر، والأهم من ذلك تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتي الحصول على النتيجة النهائية

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