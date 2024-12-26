ماريسكا: المواجهة أمام فولهام تحولت لمباراة كرة سلة!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - علق إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، على خسارة فريقه أمام فولهام، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنكليزي.

وقال ماريسكا لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “يا له من شعور سيء بعد تلقي هدف بهذه الطريقة في نهاية المباراة”.

وأضاف: “قلت مرات: إن لم تتمكّن من الفوز فمن المهم ألا تخسر. ما حدث في أول ربع ساعة بالشوط الثاني لم يعجبني، تعرضنا لكثير من التحولات. في الشوط الأول تحكمنا جيداً في اللعب، أما في الشوط الثاني فقد منحناهم الكثير من الطاقة”.

وتابع ماريسكا: “تصعب مواجهة فريق لديه هذا الكم من العدائين، إنه درس لنتعلمه. إذا هاجموا بسرعة يجب أن نهاجمهم بسرعة، تحولت لمباراة كرة سلة”.

وشدد: “لا أرى أن اللاعبين عانوا من الضغط بسبب الصراع على اللقب، لا نحضر للمباراة بالتفكير في جدول الترتيب. كان ممكناً أن نظهر بشكل أفضل في كثير من الجوانب، وخصوصاً التحكم في اللعب، لكنني رأيت الكثير من الأشياء الجيدة”.

وأتم: “مباراة اليوم ليست فرصة مهدرة، إنها مباراة خسرناها مع الأسف ويجب أن نتعافى ونحاول الفوز بعد أيام”.