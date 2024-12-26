طليق أيتن عامر ينفي شائعة زواجه من روبي

القاهرة - محمد ابراهيم -



نفى مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن زواجه بالفنانة روبي.

حيث أصدر مدير التصوير محمد عز العرب بيانًا وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وكتب فيه: "بشأن ما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجي من النجمة روبي، وما تم نشره من أخبار وشائعات مغلوطة ومخالفة للحقيقة تمامًا بشأن حياتي الشخصية، والزج باسمي في تلك الأخبار بهدف إثارة الجدل، فقد كلفت مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي صحفي أو موقع إخباري يقوم بنشر أخبار مغلوطة عني أو عن حياتي الخاصة، التي ليست مشاعًا لأحد ليتناولها كما يشاء في المواقع الإخبارية".

وأضاف: "أهيب بالسادة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمواقع الإخبارية احترام حرمة الحياة الخاصة، وعدم الزج باسمي في أي أخبار دون الرجوع إليَّ شخصيًا والتأكد من صحتها، مع خالص تحياتي وتقديري لكافة السادة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي".

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن زواج محمد عز العرب من الفنانة روبي، وهو ما نفاه تمامًا في بيانه الصادر اليوم.