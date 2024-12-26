وصفة لذيذة وصحية .. كيك الجزر المحضر في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحثين عن وصفة حلوى لذيذة وصحية في نفس الوقت؟ كيك الجزر هو الخيار الأمثل لك! يتميز بقوامه الرطب وطعمه اللذيذ، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية بفضل الجزر الغني بالفيتامينات والمعادن. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل كيك الجزر الشهية على طريقة الشيف مي صيام.

مقادير كيك الجزر:

3 أكواب دقيق

2 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 بيضات كبيرة

كوب زيت نباتي

2 كوب جزر مبشور

نصف كوب مكسرات مشكلة (اختياري)

نصف كوب زبيب (اختياري)

للتزيين:

4 ملاعق كبيرة زبدة

1 كوب سكر بودرة

4 ملاعق كبيرة جبن كريمي

طريقة التحضير:

التحضير المسبق: سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وادهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق.

خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا والقرفة والملح.

خلط المكونات الرطبة: في وعاء آخر، اخفقي البيض والزيت جيدًا.

دمج المكونات: أضيفي خليط المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة واخلطي حتى تتجانس. ثم أضيفي الجزر المبشور والمكسرات والزبيب وقلبي برفق.

الخبز: اسكبي الخليط في قالب الكيك المحضر وادخليه إلى الفرن لمدة 45-50 دقيقة أو حتى ينضج.

التزيين: في وعاء صغير، اخفقي الزبدة والسكر البودرة والجبن الكريمي حتى تحصلي على قوام كريمي. بعد أن يبرد الكيك تمامًا، وزعيه بالصوص الأبيض.

نصائح إضافية:

اختيار الجزر: استخدمي الجزر الطازج المبشور للحصول على أفضل النتائج.

التوابل: يمكنكِ إضافة توابل أخرى مثل الهيل أو القرنفل لإضفاء نكهة مميزة على الكيك.

التزيين: يمكنكِ تزيين الكيك بالمكسرات أو الفواكه المجففة أو شرائح الجزر.

هذا وباستخدام هذه الوصفة السهلة والبسيطة، يمكنكِ تحضير كيك جزر لذيذ وصحّي في منزلك. جربي هذه الوصفة واستمتعي بطعمها الرائع!