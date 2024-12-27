نشكركم على متابعتكم خبر ابدأ يومك بنور الإيمان: فضل وأهمية أذكار الصباح وكيفية أدائها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - متابعة بتول ضوا
تُعتبر أذكار الصباح من السنن النبوية المُستحبة التي تُضفي على يوم المسلم بركةً ونورًا وهداية. فهي تُحصّن المسلم من الشرور وتُعينه على قضاء يومه في طاعة الله وذكره. في هذا المقال، سنتناول فضل وأهمية أذكار الصباح، وكيفية أدائها، مع ذكر بعض الأدعية والأذكار المأثورة.
تتعدد فضائل أذكار الصباح، ومن أهمها:
- تحصيل رضا الله: يُعتبر ذكر الله من أعظم الطاعات التي تُرضي الله سبحانه وتعالى.
- حفظ المسلم من الشرور: تُحصّن أذكار الصباح المسلم من شرور الإنس والجن، ومن كل مكروه قد يُصيبه في يومه.
- جلب البركة والتوفيق: تُبارك أذكار الصباح يوم المسلم وتُيسر له أموره وتُوفقه لما فيه الخير.
- طمأنينة القلب وراحة النفس: يُشعر ذكر الله القلب بالطمأنينة والسكينة والراحة النفسية.
- اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُواظب على أذكار الصباح والمساء، والاقتداء به من أعظم القربات إلى الله.
يبدأ وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ويُفضل الإتيان بها بعد صلاة الفجر مباشرة.
يُمكن أداء أذكار الصباح بالصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُمكن الدعاء بما تيسر للمسلم من الأدعية. يُفضل الجلوس في مكان هادئ واستحضار القلب أثناء الذكر والدعاء.
- آية الكرسي: “اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ”.
- المعوذات (سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس): تُقرأ كل سورة ثلاث مرات.
- سيد الاستغفار: “اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ”.
- “أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربِّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر”.
- “اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور”.
- “اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي”.
- “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم” (ثلاث مرات)