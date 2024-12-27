ابدأ يومك بنور الإيمان: فضل وأهمية أذكار الصباح وكيفية أدائها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر أذكار الصباح من السنن النبوية المُستحبة التي تُضفي على يوم المسلم بركةً ونورًا وهداية. فهي تُحصّن المسلم من الشرور وتُعينه على قضاء يومه في طاعة الله وذكره. في هذا المقال، سنتناول فضل وأهمية أذكار الصباح، وكيفية أدائها، مع ذكر بعض الأدعية والأذكار المأثورة.

تتعدد فضائل أذكار الصباح، ومن أهمها:

تحصيل رضا الله: يُعتبر ذكر الله من أعظم الطاعات التي تُرضي الله سبحانه وتعالى.

حفظ المسلم من الشرور: تُحصّن أذكار الصباح المسلم من شرور الإنس والجن، ومن كل مكروه قد يُصيبه في يومه.

جلب البركة والتوفيق: تُبارك أذكار الصباح يوم المسلم وتُيسر له أموره وتُوفقه لما فيه الخير.

طمأنينة القلب وراحة النفس: يُشعر ذكر الله القلب بالطمأنينة والسكينة والراحة النفسية.

اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُواظب على أذكار الصباح والمساء، والاقتداء به من أعظم القربات إلى الله.

يبدأ وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ويُفضل الإتيان بها بعد صلاة الفجر مباشرة.

يُمكن أداء أذكار الصباح بالصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُمكن الدعاء بما تيسر للمسلم من الأدعية. يُفضل الجلوس في مكان هادئ واستحضار القلب أثناء الذكر والدعاء.