حارس السعودية: سنحقق المطلوب أمام العراق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - تحدث أحمد الكسار، حارس مرمى المنتخب السعودي، عن مواجهة المنتخب العراقي، غداً السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال الكسار: “مباراة الغد مهمة للغاية، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لمثل هذه المواجهات”.

وتابع: “نمتلك الخبرة الكافية والرغبة والروح لتمثيل شعار المنتخب السعودي على أكمل وجه”.

وأتم: “نحترم المنتخب العراقي، ولكن نثق في منتخبنا الوطني، وبحضور جماهيرنا سنحقق المطلوب”.

ويمتلك المنتخب السعودي 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، صاحب المركز الثالث.