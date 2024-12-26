نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ملك أنفيلد".. محمد صلاح يترقب تحقيق رقم تاريخي جديد أمام ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق رقم استثنائي جديد عندما يلتقي فريقه بضيفه ليستر سيتي، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة ستُقام على ملعب أنفيلد، معقل فريق ليفربول.

الرقم التاريخي الذي يترقبه محمد صلاح هو الوصول إلى هدفه رقم 100 على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي. حال تمكنه من التسجيل في المباراة، سيحقق هذا الإنجاز المميز في 144 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي على ملعب ليفربول.

حتى الآن، سجل محمد صلاح 99 هدفًا على ملعب أنفيلد في البريميرليج، ليقترب من الوصول إلى هذا الرقم التاريخي الذي ينتظره جمهور ليفربول بشغف.

صلاح يقترب من الانضمام إلى قائمة تاريخية في البريميرليج

إذا نجح محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي على أنفيلد، سيصبح بذلك سابع لاعب يصل إلى هذا الرقم على ملعب فريقه في تاريخ الدوري الإنجليزي. ويتصدر هذه القائمة التاريخية 6 لاعبين فقط سجلوا 100 هدف أو أكثر على ملعب فرقهم، وهم: