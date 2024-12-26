نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الطب بجامعة حلوان تحقق إنجازًا طبيًا عالميًا في مجال مناظير الفراغ الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل كلية الطب بجامعة حلوان، تقديم نموذج متميز في التعليم الطبي والبحث العلمي، حيث تحظى الكلية بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.

ويعد القطاع الصحي في جامعة حلوان من المجالات التي تحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر من إدارة الجامعة، على رأسها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، اللذان لا يدخران جهدًا في دعم وتطوير هذا القطاع الهام.

وفي إنجاز طبي يُضاف إلى سجل الإنجازات المصرية والعربية، استطاع الفريق الطبي للمناظير التداخلية بكلية الطب، بقيادة الدكتور أحمد مدكور، تحقيق سبق علمي عالمي من خلال حالة طبية مبتكرة تُعتبر الأولى من نوعها في العالم في مجال مناظير الفراغ الثالث.

تم اختيار هذه الحالة لتكون غلاف العدد الأول من مجلة الجمعية الأمريكية للمناظير (GIE) لعام 2025، وهو ما يُعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ المجلة التي تضم عادةً إنجازات من مختلف أنحاء العالم.

تعود تفاصيل هذه الحالة إلى مريض يبلغ من العمر 42 عامًا، كان يعاني من قيء متكرر وصعوبة في البلع وفقدان 35 كيلوجرامًا من وزنه نتيجة خلل في حركة المريء والمعدة بعد عملية طي المعدة.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية دقيقة شملت شق عضلتي البواب والفؤاد في جلسة واحدة، رغم التعقيدات الناتجة عن طي المعدة، وهو ما يُعتبر سابقة طبية عالمية. وقد شهد المريض تحسنًا ملحوظًا وعاد إلى حياته الطبيعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الكلية لتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع. وأضافت أن الكلية حريصة على توفير بيئة علمية متميزة تساعد الأطباء على الابتكار وتحقيق الريادة في المجالات الطبية.

وقد أعرب الدكتور أحمد مدكور، قائد الفريق الطبي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا النجاح يُبرز الإمكانيات الكبيرة للأطباء المصريين والعرب في مجالات الطب المتقدمة.