كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة إيفرتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يلتقي السيتي مع ضيفه إيفرتون، ظهر اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمى: ستيفات أورتيجا

خط الدفاع: يوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – كايل ووكر

خط الوسط: ريكو لويس – ماتيو كوفاسيتش – دي بروين – فيل فودين

خط الهجوم: جريليش - إرلينج هالاند – برناردو سيلفا

يحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون عبر شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.