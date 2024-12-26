نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد البنك الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمد الغازي.

ويعاونه كلا من طارق مصطفى مساعد أول، علاء عبد الباسط مساعد ثان، محمود رشدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا هشام القاضي ويعاونه محمود أبو الرجال.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.