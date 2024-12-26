كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فولهام، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام

يستقبل البلوز نظيره فولهام في ديربي لندن المُصغر، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - توسين – ديساسي - كولويل

في الوسط: كايسيدو - إنزو - بالمر

يقود الهجوم: سانشو - جاكسون - نيتو



ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المرتبة التاسعة برصيد 25 نقطة.

وتنقل مباراة تشيلسي ضد فولهام عبر شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.