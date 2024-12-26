انت الأن تتابع خبر ليدين الاميرات.. وصفة لتطويل الاظافر بفاعلية وسرعة من الطبيعة والنتيجة مبهرة من اول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث النساء عن وصفة لتطويل الاظافر بسرعة قياسية نظرًا لاحتوائها على مجموعة من العناصر والفيتامينات الهامة التي تعمل على تحفيز نمو الأظافر وتقويتها في غضون أسبوع واحد فقط تعطي الأظافر شكلًا أنثويًل جميلًا لليدين لذا وجب التنويه عن مجموعة من الوصفات والخلطات الطبيعية القادرة على حل مشكلة تكسير الأظافر.

وصفة لتطويل الاظافر

هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في تطويل الأظافر في أسرع وقت ممكن وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وصفة زيت الزيتون والليمون

يمكنك الحصول على أظافر قوية وطويلة بمكونات منزلية بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من الليمون.

الطريقة:

يوضع مقدار كل من زيت الزيتون والليمون في وعاء في الميكروويف لمدة 30 ثانية.

بعد ذلك يفضل نقع الأظافر في هذا الخليط لمدة 10 دقائق.

ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر مع ضرورة ترطيب اليدين باستخدام إحدى كريمات الترطيب.

وصفة البيض والزيت

أشاد الكثيرون بفعالية هذه الوصفة في الحصول على النتيجة المرجوة في أسرع وقت ممكن دون جهد ومشقة،

كل ما عليكِ فعله هو تطبيق الآتي:

المكونات:

صفار بيضة.

ملعقة من زيت دوار الشمس.

الطريقة:

تمزج المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

بعد ذلك يوزع الخليط على الأظافر.

ثم يترك لمدة 10 دقائق حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك تغسل اليدين جيدًا يفضل تكرار هذه.

بينما الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

وصفة زيت فيتامين E

يمد فيتامين E الأظافر بالعناصر الطبيعية التي تحتاجها لذا ينصح بإتباع التالي:

المكونات:

ملعقة من زيت فيتامين E.

3 قطرات من زيت شجرة الشاي.

الطريقة:

تمزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

بعد ذلك تفرك الأظافر باستخدام الخليط السابق لبضع دقائق.

ثم يفضل ترك المزيج لمدة 30 دقيقة حتى تتغلغل المكونات.

بعد ذلك تشطف اليد بالماء الفاتر ثم ترطب جيدًا.

وبهذا يكون