"هتبقي شيف في عمايلها”… مكون سري يخلي الكيكة دايمًا هشة وعالية من غير ما تهبط منك!

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رياض - احمد صلاح - في عالم الحلويات المتنوعة، تبرز الكيكة كحلوى فريدة تجمع بين النكهة الرائعة والقوام الهش، وبفضل بساطة مكوناتها وسهولة تحضيرها، أصبحت الكيكة خيارًا مفضلاً للعديد من الأسر، وفي هذا المقال، سوف نكشف عن سر الكيكة الهشة والخفيفة، ونتعرف على الوصفة السرية التي تجعلها مفضلة لدى الجميع.

السر وراء الهشاشة

المكون السري الذي يجعل الكيكة هشة وخفيفة هو الخل، واضافته يتحسن قوام الكيكة ويصبح لونها جذابًا.

المكونات

5 بيضات

كوب سكر

كوب حليب

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة خل

رشة ملح

2 كوب دقيق

طريقة التحضير

اخلطي السكر والزيت حتى يصبح القوام ناعمًا.

أضيفي البيض والفانيليا واخفقي.

أضيفي الخل واستمري بالخفق.

انخلي الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم أضيفيه تدريجيًا.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة واخبزي في فرن على 180 مئوية لمدة 45 دقيقة.

فوائد الخل

هشاشة القوام

تفتيح اللون

رفع الكيكة

بإمكانك تزيين الكيكة بالكريمة