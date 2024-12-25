"يانغو بلاي" يكشف عن البوستر التشويقي لمسلسله الأصلي المرتقب "بريستيج"!

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن التطبيق السوبر الترفيهي "يانغو بلاي" عن إطلاق البوستر التشويقي الرسمي لمسلسله الأصلي “بريستيج"، الذي يقدمه نفس فريق العمل الذي حقق نجاحًا ساحقًا في مسلسل "سفاح الجيزة”.

يقدم المسلسل تجربة مثيرة لعشاق نوعية "من هو القاتل؟ “، وذلك من خلال مزيج غير تقليدي يجمع بين التشويق والجريمة ولمسات الكوميديا، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار الحلقات.

يتكون المسلسل من 8 حلقات وهو من إخراج المخرج المبدع عمرو سلامة، وكتابة السيناريست الشهيرة إنجي أبو السعود بالتعاون مع " ذا بلانت ستوديوز".

تبدأ القصة بـ عاصفة عنيفة تغرق شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة. وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم، ليصبح الجميع مشتبهًا ومحققًا في الوقت ذاته.

يجمع المسلسل نخبة من النجوم، بما في ذلك مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغراوي، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف. كما سيشارك عدد من النجوم في ظهور خاص على مدار حلقات المسلسل، مما يزيد من الحماس والتشويق للجمهور.

وقد عبر المخرج عمرو سلامة عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع فريق عمل مسلسل "بريستيج"، مؤكدًا أن اختيار طاقم الممثلين كان من أكبر الصعوبات التي واجهها. وأشار سلامة إلى أن تصوير المسلسل في موقع واحد كان تحديًا كبيرًا، قائلًا:

"رغم أن التصوير في موقع واحد يبدو بسيطًا، إلا أنه كان مليئًا بالتحديات، خاصة مع تواجد معظم الممثلين في جميع المشاهد.” كما أعرب عن حماسه للتعاون مع "يانغو بلاي"، مشيدًا بالدعم على المستويين الإبداعي والتقني منذ لحظة بداية المشروع والتسهيلات التي تم تقديمها لإنتاج العمل بالشكل المطلوب."

من جانبه، أضاف جو الخوند، رئيس الإنتاجات الأصلية في يانغو بلاي: "نحن نسعى لإحداث ثورة في فن السرد العربي، و"بريستيج" هو خطوة جريئة للأمام، إنها قصة جديدة وجريئة، أبدعها فريق استثنائي ونحن متحمسون لتقديم هذه السلسلة الفريدة لجمهورنا، ونتطلع إلى رفع مستوى الإنتاجات الأصلية في المنطقة."

وفي الوقت الذي يزداد فيه الحماس لمتابعة "بريستيج"، يواصل "يانغو بلاي" جذب قلوب المشاهدين مع مسلسله الأصلي الجديد "فقرة الساحر"، الذي يُعرض أسبوعيًا وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث نال إعجاب الجمهور وحظي بتفاعل كبير.