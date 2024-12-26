سوريا تشهد احتجاجات واسعة بعد تداول فيديو يظهر اعتداء على مقام ديني في حلب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اندلعت احتجاجات عارمة في مناطق متفرقة من سوريا يوم أمس، على خلفية تداول مقطع فيديو مروع يوثق اعتداء مسلح على مقام ديني في مدينة حلب شمالي البلاد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان بأن التظاهرات شملت مناطق واسعة في الساحل مدن طرطوس واللاذقية وجبلة على الساحل السوري، وحمص في وسط البلاد، حيث خرجت جموع غاضبة للتعبير عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإجرام، ولإدانة الاعتداء على المقدسات وتطالب بالقصاص من مرتكبيه.

وذكرت مصادر في المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفيديو المتداول يظهر مجموعة مسلحة تقوم باقتحام مقام أبو عبدالله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، وقتل خمسة من خدم المقام بطريقة وحشية، بالإضافة إلى تخريب المقام وإضرام النار فيه. وقد انتشر الفيديو بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من غضب الشارع السوري.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن الفيديو قديم ويعود إلى فترة تحرير مدينة حلب، وأن الهدف من نشره هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري.