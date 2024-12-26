الصين واليابان تتفقان على تعزيز العلاقات في عدد من المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - اتفقت الصين واليابان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة، وتبادل الخبرات، وغيرها من القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لآلية التشاور رفيعة المستوى بشأن التبادلات الشعبية والثقافية بين البلدين الذي عُقِد اليوم الخميس، في العاصمة الصينية بكين، بحضور وانج يي وزير الخارجية الصيني ونظيره الياباني تاكيشي إيوايا.

وأكد وزير الخارجية الصيني، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصين واليابان شريكان متعاونان، وأن أهمية العلاقات بين البلدين تتجاوز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن آسيا ستكون أكثر استقرارًا عندما تكون العلاقات الصينية اليابانية مستقرة حتى تتمكن من لعب دور أكثر أهمية في العالم.

وأعرب عن أمله في تعزيز الاتصالات والحوار بين الجانبين، ومواصلة التبادلات على جميع المستويات ومن خلال جميع القنوات، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلين، والاستفادة من إمكانات التعاون في المجالات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز التبادلات الشعبية وتقوية الدعم الشعبي للصداقة بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الياباني استعداد بلاده لتعزيز الثقة المتبادلة والتنسيق والتعاون مع الصين وزيادة الأجندة الإيجابية في العلاقات الثنائية والحد من القضايا العالقة، والعمل معًا، لتحقيق نتائج ملموسة على نحو أكبر ومنافع أفضل للشعبين.

وأشار إلى وجود إمكانات هائلة للتعاون العملي بين البلدين، كما أكد أن اليابان ستواصل تخفيف سياسة التأشيرات وتسهيل تبادلات الأفراد بين الجانبين.