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أحمد جودة - القاهرة - "خليجي 26" بث مباشر الآن مباراة السعودية واليمن شاهد البث المباشر اليوم في بطولة كاس الخليج العربي.. يواجه المنتخب السعودي اليوم المنتخب اليمني في مباراة حماسية ضمن بطولة كاس الخليج العربي “خليجي 26” وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بحماس كبير ويبحثون عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم وتأتي هذه المباراة كفرصة لكل من الفريقين لتعزيز فرص التأهل إلى نصف النهائي في ظل منافسة قوية بين فرق المجموعة حيث تعتبر بطولة كاس خليجي 26 من اهم الاحداث الكروية في المنطقة حيث تجمع نخبة من المنتخبات الخليجية في منافسة كروية قوية.

"خليجي 26" بث مباشر الآن مباراة السعودية واليمن شاهد البث المباشر اليوم في بطولة كاس الخليج العربي

يلا شوت اليوم.. مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية واليمن اليوم في كاس الخليج العربي “خليجي 26” بجودة عالية علي القنوات التالية:

شبكة قنوات SSC السعودية

تردد القناة: 12523.

معامل الاستقطاب: عمودي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

2. شبكة قنوات الكأس القطرية

التردد: 11919.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

3. قناة الكويت الرياضية

تردد القناة: 12523.

معدل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز:27500

القمر الصناعي: نايل سات.

4. قناة الكاس 1 القطرية

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

5. قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

معلقو مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج 2024

وتتوافر خيارات تعليق كثيرة أمام متابعي مباراة السعودية واليمن نستعرضها كالتالي: