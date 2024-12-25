السفيرة المصرية لدى جمهورية زامبيا تستضيف أعضاء الجالية المصرية في لوساكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - في إطار توجيهات الوزير بالعمل على توفير العناية والاهتمام بمصالح الجاليات المصرية بالخارج، أقامت السفيرة ميادة عصام حفل غداء بدار السكن شارك فيه لفيف من الكوادر الطبية والصيدلانية بالجالية المصرية.

أكدت السفيرة ميادة عصام على الأهمية التى توليها وزارة الخارجية للجاليات المصرية من خلال الحرص على تطوير منظومة التعامل مع المصريين بالخارج لتتواءم مع احتياجاتها الفعلية المتنوعة، مُشيرة إلى المبادرات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية مثل المبادرة مع البنك المركزي لتسهيل فتح حساب مصرفي للمصريين في الخارج والجاري العمل على تنفيذها، ومبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الإسكان.

كما أشادت السفيرة ميادة عصام بأهمية ودور الجالية المصرية في زامبيا، باعتبارها أحد أهم عناصر القوة الناعمة المصرية، كما تُمثل إمتداداً طبيعياً لدور وجهود السفارة في توطيد العلاقات مع دولة الاعتماد لاسيما في قطاع الصحة حيثُ تكتسب مصر والأطباء المصريين سمعة دولية مُتميزة في ذلك المجال الحيوي، مُشيرة إلى ما لمسته من تأثير الكوادر الطبية المصرية وسمعتها الطيبة في زامبيا.