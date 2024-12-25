نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تتألق بإطلالة ساحرة احتفالًا بالكريسماس وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها ومحبيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة التي خطفت بها الأنظار، احتفالًا بأجواء عيد الميلاد الكريسماس.

ظهرت منة بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتديةً فستانًا مكشوف الأكتاف مزينًا بتفاصيل من الريش الأسود، ما أضفى على مظهرها لمسة من الفخامة والرقي.

جاءت الخلفية متناسقة تمامًا مع الأجواء الاحتفالية، حيث غلبت عليها ألوان الكريسماس المبهجة مع أضواء حمراء لامعة تضفي المزيد من التألق على الصور.

أكملت منة إطلالتها بمكياج جريء بألوان الكريسماس، حيث اعتمدت على أحمر شفاه صارخ، وظلال عيون محددة بإتقان، مما أظهر ملامحها بأسلوب جذاب وعصري. كما تزينت بأقراط لامعة طويلة، ما أضاف لمسة أنيقة إلى الإطلالة.

وعلقت منة على الصور بعبارة بسيطة ولكنها مليئة بالروح الاحتفالية، حيث كتبت: "Merry Christmas" مع مجموعة من الرموز التعبيرية التي تعكس أجواء العيد.

حظيت الصور بتفاعل واسع من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وإطلالتها المميزة، وانهالت عليها التعليقات المهنئة بأعياد الميلاد.

منة فضالي استطاعت بهذه الإطلالة أن تجمع بين الأناقة والبساطة، مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. وتأتي هذه الإطلالة ضمن سلسلة من الإطلالات المميزة التي تشاركها منة مع جمهورها، مؤكدةً حضورها الدائم كواحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية.