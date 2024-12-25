نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنعام سالوسة تنضم لمسلسل "عقبال عندكم" لـ حسن الرداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت مؤخرًا الفنانة إنعام سالوسة إلى أحدث أعمال الفنان حسن الرداد والذي بدأ تصوير مسلسله الجديد عقبال عندكم، وتشاركه في بطولته إيمي سمير غانم، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.

مسلسل “عقبال عندكم” كان يحمل في البداية اسم “مش هو ولا هي”، قبل أن يستقر صناعه على الاسم الجديد كاأم نهائي له، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويظهر خلاله حسن وإيمي كزوجين.

تفاصيل مسلسل “عقبال عندكم”

مسلسل “عقبال عندكم"، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، علاء مرسي، إنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج محمد أحمد السبكي.