نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل "جاني في المنام" بطولة نيللي كريم رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة نيللي كريم، التحضير لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم جاني في المنام والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2025.

قصة مسلسل جاني في المنام

وتدور احداث مسلسل جاني في المنام حول جريمه قتل واحداث اجتماعيه غامضه، ويستعد صناع المسلسل لبدء تصوير العمل في أول ديسمبر المقبل.

أبطال مسلسل جاني في المنام

ويضم مسلسل جاني في المنام بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعلي صبحي، مع عدد من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

احدث اعمال نيللي كريم

ومن ناحية اخري، تنتظر نيللي كريم عرض فيلم هابي بيرزداي، والذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال، ومن بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

كما انتهت نيللي مؤخرًا من تصوير فيلم صيف 67، والذي يجمعها بـ أمير المصري، وتظهر بدور والدته وهي أم لـ 4 أبناء خلال الأحداث، والعمل يدور في إطار اجتماعي في فترة الستينيات، ومن بطولة نيللي كريم، أمير المصري، صبري فواز، وأحمد كمال وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي وإنتاج محمد حفظي، وأيضًا تعاقدت خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم جديد بعنوان أناناسة، من تأليف مريم نعوم وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit، وجاري الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله حاليًا.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل فراولة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وعُرض في 15 حلقة بالنصف الثاني من الشهر الكريم، والمسلسل ضم بجانب نيللي كريم في قائمة أبطاله، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، مع عدد من ضيوف الشرف منهم علاء مرسي ورضا عبدالعال وخالد عليش وهبة الأباصيري وإنجي علي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي ومن إنتاج أحمد الدسوقي.