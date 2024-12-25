نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا يطرح أغنية “طيبة زمان قتلتها بسكينة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لنجاحته القناة الرسمية لمطرب المهرجانات عصام صاصا، أغنية جديدة بعنوان “طيبة زمان قتلتها بسكينة”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، حيث كانت الأغنية من كلمات عبده روقا وتوزيع كيمو الديب.

واحتلت الأغنية قائمة الأكثر على موقع “يوتيوب”، وجاءت في المركز الثالث وحققت 100 ألف مشاهدة، خلال 3 ساعات فقط من طرحها.

كلمات أغنية «طيبة زمان قتلتها بسكينة»

وتقول بعض كلمات الأغنية

غايب ليالي عايش يا دنيا وحيد

أنا في حياتي زعلان وناري بتقيد

أيوة الجراح من الصحبة بالتحديد

بلاقي مرازية أنا مهما كنت بعيد