تركيا: القبض على 182 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - ألقت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، القبض على 182 شخصًا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، القبض على 182 مشتبهًا بهم، إثر عمليات "جورز" ضد تنظيم داعش الإرهابي، في 22 ولاية خلال 3 أسابيع.

وجاء إعلان الوزير التركي عبر منشور على منصة "إكس"، نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، بشأن عمليات "جورز 31 ـ 32 ـ 33" المتواصلة منذ صيف العام الجاري.

وأوضح "قايا" أنه تم إلقاء القبض على 182 مشتبهًا بهم، وحبس 43 منهم على ذمة التحقيق، واستمرار الرقابة القضائية بحق 24 آخرين.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم داعش، ردًا على الهجمات التي أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.