انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عشاق الريدز في كل مكان يقومون بالبحث عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 والتي تأتي بالجولة الـ18 من عمر البريميرليج للموسم الحالي الذي تتصدره الليفر بفارق كبير عن اقرب المنافسين وهو فريق تشيلسي.
موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي
- ويأتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والتي تقام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي
- والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي والتي نستعرضها لكم في السطور القليلة القادمة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وسهيل سات:
تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات
- ونستعرض لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:
اسم القناة على الرسيفر: bein sport.
- تردد القناة هو: 11013.
- معدل الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز الخاص بالقناة هو على: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
- جودة البث هو: HD.
تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات
ونقدم لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:
- اسم القناة: bein sport.
- تردد القناة هو: 11547.
- معدل الاستقطاب : عمودي.
- معدل الترميز القناة هو: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو على: 3/2.
- جودة الصورة هو : HD.
تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات
ونستعرض لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:
- اسم القناة هو: bein sport.
- تردد بالقناة هو على: 10810.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز الخاص هو: 27500
- معامل تصحيح الخطأ على: 2/3.
- جودة البث القناة هو : Hd.