الرياضة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025

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رياض - احمد صلاح - عشاق الريدز في كل مكان يقومون بالبحث عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 والتي تأتي بالجولة الـ18 من عمر البريميرليج للموسم الحالي الذي تتصدره الليفر بفارق كبير عن اقرب المنافسين وهو فريق تشيلسي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

  • ويأتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والتي تقام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

  • والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي والتي نستعرضها لكم في السطور القليلة القادمة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وسهيل سات:

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات

  • ونستعرض لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:

اسم القناة على الرسيفر: bein sport.

  • تردد القناة هو: 11013.
  • معدل الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز الخاص بالقناة هو على: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • جودة البث هو: HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات

ونقدم لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:

  • اسم القناة: bein sport.
  • تردد القناة هو: 11547.
  • معدل الاستقطاب : عمودي.
  • معدل الترميز القناة هو: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو على: 3/2.
  • جودة الصورة هو : HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات

ونستعرض لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:

  • اسم القناة هو: bein sport.
  • تردد بالقناة هو على: 10810.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز الخاص هو: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ على: 2/3.
  • جودة البث القناة هو : Hd.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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