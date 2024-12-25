انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق الريدز في كل مكان يقومون بالبحث عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 والتي تأتي بالجولة الـ18 من عمر البريميرليج للموسم الحالي الذي تتصدره الليفر بفارق كبير عن اقرب المنافسين وهو فريق تشيلسي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويأتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والتي تقام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي والتي نستعرضها لكم في السطور القليلة القادمة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وسهيل سات:

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات

ونستعرض لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:

اسم القناة على الرسيفر: bein sport.

تردد القناة هو: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة البث هو: HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات

ونقدم لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي:

اسم القناة: bein sport.

تردد القناة هو: 11547.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو على: 3/2.

جودة الصورة هو : HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات

ونستعرض لكم تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات وذلك في السطور القليلة القادمة كالتالي: