انت الأن تتابع خبر «أبل» تطلب المشاركة بمحاكمة «جوجل» في قضية مكافحة احتكار البحث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلبت شركة أبل المشاركة في محاكمة جوجل المقبلة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت، قائلة: «إنها لا تستطيع الاعتماد على جوجل للدفاع عن اتفاقيات التشارك في الإيرادات التي تحصل بموجبها الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مليارات الدولارات سنويا مقابل جعل جوجل محرك البحث الرئيسي على متصفح سفاري الخاص بها».

وذكر محامو الشركة في وثائق قدموها للمحكمة في واشنطن، الاثنين، أن أبل لا تخطط لإنشاء محرك بحث خاص بها لتنافس جوجل، التابعة لشركة ألفابت، سواء استمرت المدفوعات أم لا.

وحصلت أبل بموجب اتفاقها مع جوجل على نحو 20 مليار دولار في عام 2022 وحده.

استدعاء شهود

وتريد أبل استدعاء شهود في محاكمة أبريل/نيسان. وسيسعى المدعون إلى إظهار أن جوجل يجب أن تتخذ تدابير عدة، من بينها بيع متصفح كروم ونظام التشغيل أندرويد، لاستعادة المنافسة في نشاط البحث عبر الإنترنت.

وقالت أبل: «لم يعد بإمكان جوجل تمثيل مصالح أبل بالشكل المناسب. على جوجل حاليا الدفاع في مواجهة جهود واسعة تستهدف تفكيك وحدات أعمالها».

واقترحت الشركة تخفيف الاتفاقيات التي تعقدها مع مطوري وسائل التصفح ومُصنعي الأجهزة المحمولة وشركات الاتصالات اللاسلكية لجعل جوجل محرك البحث الرئيسي، ولكن ليس إنهاء اتفاقياتها لتشارك عوائد الإعلانات التي تجنيها من البحث عبر الإنترنت.

وتعد الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية على جوجل قضية تاريخية يمكن أن تعيد تشكيل طريقة حصول المستخدمين على المعلومات عبر الإنترنت.