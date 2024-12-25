أبرزهم أنغام وهاني شاكر.. نجوم الغناء يودعون عام 2024 بحفلات في الإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء لإحياء آخر حفلاتهم الغنائية لعام 2024، بدولة الإمارات، ومن أبرز هؤلاء النجوم هاني شاكر، تامر حسني، أنغام، محمد حماقي، محمود العسيلي، وفي ضوء ذلك يعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية تفاصيل تلك الحفلات.

حفل أنغام

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح مهرجان الشيخ زايد بالوثبة مساء السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.

أنغام

حفل هاني شاكر

كما يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح أوبرا دبي يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر.

هاني شاكر

حفل تامر حسني

ويستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلًا غنائيًا بدولة الإمارات يوم 31 ديسمبر الجاري، بمركز دبي المالي العالمي.

تامر حسني

حفل محمد حماقي

ويحيي الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًا كبيرًا ليلة رأس السنة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في ختام مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبو ظبي.

محمد حماقي



حفل محمود العسيلي

ويحيي الفنان محمود العسيلي، حفلًا غنائيًا مساء الثلاثاء 31 ديسمبر بالامارات ضمن مهرجان الخليج.

محمود العسيلي

ومن المقرر أن يقدم كل هؤلاء النجوم باقة متنوعة ومتميزة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.