مال وأعمال

هاني برزي يطالب بإعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي يطالب بإعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - يارا الجنايني_ طالب هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، أهمية إعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية.

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وأشار برزي خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة إلى أن هذا البرنامج يعد من أبرز الأدوات التي تساهم في توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

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وأوضح أن مخصصات البرنامج قد تم تخفيضها بنسبة 70%، مما شكل صدمة كبيرة للقطاع التصديري الذي كان قد أعد ميزانياته بناءً على الأرقام السابقة.

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وأكد رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، أن هذا التخفيض انعكس سلبًا على خطط الشركات التصديرية وأدى إلى قلق كبير في القطاع.

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وأضاف أن التحديات الحالية تستدعي تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية بشكل يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن البرنامج القديم الذي استمر لفترة طويلة قد أتم غرضه، ولكن الظروف الحالية تتطلب آليات جديدة أكثر مرونة لتحفيز الشركات على التوسع وزيادة صادراتها.

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ودعا برزي الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الصناعات الغذائية، من خلال وضع برامج تحفيزية تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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