انجاز للبنان في بطولة آسيا للبادل

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رياض - احمد صلاح - احرز ​منتخب لبنان للبادل​ ثلاث ميداليات ملونّة في ​بطولة آسيا للناشئين​ التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة سبع دول.

وفي التفاصيل، حصد لبنان المركز الأول ،وبالتالي الميدالية الذهبية، لفئة تحت ال18 سنة واحتلت ايران المركز الثاني والامارات العربية المتحدة المركز الثالث.

كما احرز لبنان ميدالية فضية لفئة تحت ال16 سنة بينما احتلت اليابان المركز الأول. كما نجح المنتخب اللبناني في الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة آسيا للناشئين المنظمة من ​الاتحاد الدولي للبادل​ خلف اليابان والامارات العربية المتحدة .

وجاء احراز لبنان الميداليات الثلاث تحت اشراف المدرب الأرجنتيني غوستافو ألونزو ومساعده حسين قطيش.

وحضر رئيس الاتحاد اللبناني للبادل محمد اليمن البطولة وهنأهم على الانجاز الذي حققوه والذي يعكس المستوى الرفيع لرياضة البادل في لبنان والأداء العالي للاعبين اللبنانيين.